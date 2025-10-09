Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

В четверг, 9 октября, в России и мире отмечают несколько праздников. Среди них — Всемирный день почты, Всемирный день зрения, День Специальной пожарной охраны МЧС России и разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Всемирный день почты

Всемирный день почты отмечают 9 октября, в день основания Всемирного почтового союза (ВПС) в 1874 году в Берне. ВПС объединяет 192 страны, имеет статус специализированного учреждения ООН и координирует международный почтовый обмен, разрабатывает стандарты и оказывает техническую помощь. Союз управляет крупнейшей сетью доставки с 650 тысячами отделений и 5,3 млн сотрудников, охватывая 6800 языков. Почта важна для логистики, финансов и обмена информацией, обслуживая 1,5 миллиарда человек. Россия, член ВПС с 1874 года, имеет сеть из 38 тысяч отделений. Ежегодно 9 октября проходит Международная неделя письма. Цель Всемирного дня почты — повысить осведомленность о ее роли в обществе и экономике.

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе ВОЗ. Цель – привлечь внимание к проблемам слепоты и нарушения зрения. Мероприятия посвящены профилактике и реабилитации. Зрение играет ключевую роль в жизни человека, но его потеря значительно усложняет повседневную деятельность. Слепота – неспособность видеть, вызванная катарактой, глаукомой, дегенерацией желтого пятна и другими заболеваниями. По данным ВОЗ, 2,2 миллиарда человек слепы или имеют нарушения зрения, половина из которых могла быть предотвращена. Для профилактики слепоты важны регулярные проверки зрения. В рамках Всемирного дня проводятся просветительские мероприятия и обследования у офтальмологов.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

В составе МЧС России есть Специальная пожарная охрана, созданная 9 октября 1947 года для обеспечения пожарной безопасности особых объектов, включая атомные электростанции, предприятия оборонной промышленности и культурные наследия. Со временем ее задачи расширились, включая охрану «закрытых» городов. Сегодня в Специальной пожарной охране служит около 20 тысяч сотрудников, охраняющих 300 оборонных, 500 медицинских и 1700 образовательных объектов в 40 закрытых административно-территориальных образованиях, где проживает около 2 миллионов человек. Ежегодно 9 октября они отмечают свой день с вручением наград за мужество.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ отмечается 9 октября с 2020 года. Битва длилась с июля 1942 по октябрь 1943 и была одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Целью Германии был захват Кавказа из-за его нефтяных ресурсов и геополитического значения. Это угрожало СССР, лишая его топлива и поставок по ленд-лизу, а также могло изменить баланс сил в регионе для Турции. Среди результатов битвы — изгнание немцев, сохранение ресурсов, предотвращение вступления Турции в войну. Битва состояла из двух этапов. На первом (лето-осень 1942) немцы захватили Кубань и Северный Кавказ до Эльбруса, но были остановлены в Малгобеке, Новороссийске и на Главном Кавказском хребте. Второй этап (с января по февраль 1943) начался с Северо-Кавказской наступательной операции. Красная Армия освободила Моздок, Пятигорск, Кисловодск и другие города, а затем Батайск и Ростов-на-Дону. 9 октября 1943 года был освобожден Таманский полуостров. Потери Германии составили более 280 тысяч человек, 7 тысяч орудий, 1,3 тысячи танков и около 2 тысяч самолетов, а Красной Армии – около 940 тысяч человек.