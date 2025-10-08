Россиянка впервые за 4 года выступила с лентой страны на «Миссис Вселенная»

Россиянка Оксана Ильичева впервые с 2022 года выступила в конкурсе «Мисс Вселенная» от своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Конкурс прошел на Филиппинах. 42-летняя москвичка Ильичева заняла на нем четвертое место.

«Сегодня, 8 октября, в Маниле состоялся финал международного конкурса красоты "Миссис Вселенная-2025". Впервые с 2022 года представительница России смогла выступить с лентой своей страны, что стало наивысшим доказательством того, что красота остается вне политики», — рассказали организаторы конкурса.

Сама Ильичева заявила, что все еще не может поверить в тот факт, что она вошла в топ-5 финалисток конкурса.

"Вице-миссис Вселенная" стала 44-летняя россиянка