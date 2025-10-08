Проектировал будущее: что известно об архитекторе Супоницком

Александр Супоницкий, убитый 8 октября в своем доме на Кременчугской улице в Петербурге, возглавлял собственную архитектурную мастерскую. Член Союза архитекторов страны с 1983 года, он спроектировал ряд зданий и станцию метрополитена в Северной столице.

"Проектируем будущее" - таков слоган его компании, указанный на ее сайте. Среди проектов архитектурной мастерской Александра Супоницкого можно найти самые разные объекты - от деловых и музейных центров в Петербурге до мостов в Ростове-на-Дону и Астане. При этом в описании бюро отмечалось, что оно специализируется на крупных общественных зданиях.

Ряд проектов Супоницкого воплощено в жизнь. В частности, он стал автором нового наземного вестибюля станции метро "Горьковская" на Петроградской стороне. Строение круглой формы с космическими мотивами вместо прежнего цилиндрического возвели в 2009 году.

Компания Александра Супоницкого также спроектировала торгово-развлекательный комплекс "Адмирал" на Малой Морской улице и стеклянное здание ТРК "ПИК" на улице Ефимова у Сенной площади.

Бюро этого архитектора подготовило и свой вариант общественно-делового комплекса "Невская ратуша", но его построили по другому проекту.

Александр Супоницкий считал, что каждая архитектурная эпоха отличается своим неповторимым образом. Еще в 2011 году он говорил в интервью, что строительные технологии быстро развиваются и конструктивные решения позволяют создавать "более мощные и пластически выразительные геометрические композиции". Он был не согласен с тем, что многие понимают петербургский архитектурный стиль как сугубо исторический, и считал, что в Северной столице должны появляться и новые современные сооружения.

Александру Супоницкому было 70 лет. В выборе профессиональной карьеры он пошел по стопам отца: Захар Супоницкий долгое время руководил Домом архитектора в Петербурге.