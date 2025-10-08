В российском городе разразился скандал из-за памятника учительнице

Жители подмосковного города Дзержинский обсуждают памятник учительнице, у которой выпирают соски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Установленный памятник изображает молодую учительницу, которая делает селфи с букварем в руках. Кроме того, девушка сидит на огромной оценке «пять».

При этом, некоторые местные жители увидели в изображенной фигуре сексуальный подтекст. Например, из под юбки девушки видны длинные ноги, а под верхней одеждой заметны выпирающие соски.

