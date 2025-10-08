Как выглядит могила Игоря Кириллова спустя 4 года после его смерти

Игорь Кириллов скончался 29 октября 2021 года. Диктору было 89 лет. Подкосил телеведущего Covid-19. После борьбы с вирусом у Кириллова обострились хронические заболевания. Ему провели операцию, но спасти диктора не смогли.

Похоронили Игоря Леонидовича на Новодевичьем кладбище. Во время траурной церемонии все присутствовавшие обратили внимание, что дочь и внуки знаменитого диктора на похороны не пришли. Они уже давно живут в Германии. У гроба коллеги Ангелина Вовк даже призналась, что ей грустно из-за того, что самые близкие и родные люди не нашли возможность прилететь на похороны.

Похоже, не спешит семья и ставить памятник обожаемому народом телеведущему. В октябре будет четыре года со дня смерти Игоря Леонидовича, а на погосте печальная ситуация — за могилой никто не ухаживает на регулярной основе. Посетителей встречает мусор, увядшие цветы, а также покосившийся деревянный крест. За роскошной могилой Элины Быстрицкой захоронение Кириллова просто теряется.

Напомним, что Игоря Кириллова считали одним из самых ярких представителей ушедшей эпохи советского ТВ. Он вел телевизионные трансляции парада Победы, сообщал о запуске первого спутника планеты, вводе советских войск в Афганистан, и других важнейших для страны событиях.