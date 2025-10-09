Россиянам объяснили отказы во въезде в Южную Корею

Отказы туристам из России во въезде в Южную Корею связаны с неисполнением базовых требований этой страны и не являются массовыми. Так эти инциденты объяснил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в интервью RT.

По его словам, Сеул не замечен в целенаправленной дискриминации россиян. Южная Корея ужесточает въезд в страну в рамках усиления контроля над нелегальной миграцией. Эксперт напомнил, что к поездке в страну нужно готовиться «тщательно, как к экзамену».

«Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах», — посоветовал Абасов.

Ранее сообщалось, что российским туристам начали массово отказывать во въезде в Южную Корею. Десятки россиян пожаловались, что на границе у них проверяли знание истории азиатской страны, местных памятников и знаковых мест, а затем, после длительного ожидания, отказывали во въезде.