Гордон узнал о своей смерти из новостей

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, российский журналист и актер Александр Гордон заявил, что узнал о своей кончине из новостей. Об этом он рассказал в интервью изданию Starhit.

Гордон признался, что сам не ищет новости о себе в сети, но может прочитать материалы, которые ему присылают знакомые и коллеги.

«Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так», — вспомнил телеведущий.

Он добавил, что позвонил отчиму, так как тот, будучи пожилым человеком, поверил в прочитанное.

Журналист счел случившееся знаком того, что он еще долго будет жить.

Ранее Гордон рассказал о судьбе пиджака, который ему подарил бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам ведущего, он отдал вещь приятелю. Тот, в свою очередь, выставил пиджак политика на аукцион.