В интервью на канале Собчак увидели пропаганду ЛГБТ*

Российская телеведущая Ксения Собчак по предписанию Роскомнадзора удалила со своего YouTube-канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese. Об этом журналистка рассказала в Telegram.

Как уточнила Собчак, ведомство нашло в интервью признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — добавила журналистка.

Она также назвала удаление ролика вынужденным и попросила за это прощения у героя интервью и зрителей.

Интервью Собчак с Григорьевым-Аполлоновым вышло на ее YouTube-канале 8 сентября. Среди прочего блогер рассказал о своей эмиграции и отметил, что за границей сразу стал учить язык.

Сергей Григорьев-Апполонов — музыкант и блогер, участник поп-группы AppolonovGang и племянник певца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего. В начале 2000-х годов уехал из России в Германию. В 2020-е годы стал популярным в соцсетях благодаря роликам, в которых он показывает свою жизнь в Париже.

В Москве оштрафовали насмехавшегося над блокадниками TikTok-блогера Илью Костякова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по части 3 статьи 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения») КоАП РФ.

В августе на Костякова обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Блогер опубликовал видео, на котором удивлялся, как жители блокадного Ленинграда жили без «Бабл-Ти». В отношении него было возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Бутырский суд Москвы избрал блогеру запрет определенных действий, в рамках которого ему запрещено покидать дом в ночное время.

Мировой судья судебного участка района Бибирево признал его виновным в совершении административных правонарушений за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовал на 750 тысяч рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы "Мен тревел" Андрея Котова, который в конце 2024 года был найден мертвым в столичном СИЗО, где находился под стражей по решению суда. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, следователи вменили Котову совершение нескольких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Всего у Котова три состава преступления. "Направить материалы уголовного дела в отношении Андрея Котова в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказано в документах.

В них указывается, что Котову в окончательной редакции предъявлено обвинение в создании экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также в использовании несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ). По данным следствия, за деньги он организовывал поездки для представителей ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) по России и за рубеж.

Котов был арестован в начале декабря 2024 года по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Его адвокат во время избрания подзащитному меры пресечения настаивал, что следствием не было предоставлено достаточных доказательств для ареста, а в самом уголовном деле нет подтверждений тому, что Котов организовывал туры для представителей ЛГБТ-движения. Сам фигурант заявил о своей невиновности и рассказал, что устраивал туры для мужчин по Волге.

В ночь на 29 декабря Котова нашли мертвым в следственном изоляторе. По предварительным данным, он совершил суицид. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ева Меркачева подтвердила ТАСС информацию о смерти обвиняемого.

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать протокол на писательницу Линор Горалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В июле Пресненский суд Москвы зарегистрировал два дела в отношении Горалик о пропаганде ЛГБТ и за нарушение требований законодательства о деятельности иностранных агентов.

"Суд вернул протокол составителю", - говорится в сообщении.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло Горалик в список иностранных агентов в августе 2023 года. Среди причин этого назывались сбор денежных средств в поддержку Украины.

Басманный суд Москвы оштрафовал издательство Ad Marginem на 800 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным ООО "Ад маргинем пресс" <...> по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей", - сказали в суде.

По этой статье издательству грозило максимальное наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

Причиной для привлечения издательства к ответственности стала книга Оливии Лэнг "Тело каждого". В настоящее время она снята с продажи.

В 2025 году российские правоохранители провели обыск в петербургском магазине книг "Подписные издания". Он был оштрафован на 800 тыс. рублей из-за продажи книг с пропагандой ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Эти книги: роман "Тело каждого" Лэнг и "О женщинах" и "Против интерпретации и другие эссе" Сьюзен Зонтаг - были выпущены Ad Marginem.

Прояснилась ситуация с трехмиллионным штрафом, присужденном онлайн-кинотеатру "Кинопоиск" в минувшем августе.

Как следует из постановления Таганского суда, опубликованного на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, речь идет об американском фильме Криса Мура 2019 года "Триггер" (в оригинале - Triggered).

Отмечается, что эксперты Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выявили в картине "распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".

Появившаяся ранее информация о том, что речь идет о российском сериале "Триггер"с Максимом Матвеевым, не соответствует действительности.

Напоминаем, что движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

