Александр Ведяхин рассказал об итогах международного саммита Moscow Startup Summit
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомосятям» подвел итоги международной конференции Moscow Startup Summit.
Так, за два дня саммита фондами и частными инвесторами было анонсировано 1,6 миллиарда рублей инвестиционных предложений российским стартапам, что составляет более 20 процентов от всего объема венчурных инвестиций в России за первое полугодие 2025 года.
По словам топ-менеджера Сбера, в специализированных треках саммита рассматривались практические вопросы: предприниматели делились опытом роста компаний, инвесторы анализировали рынок, международный стартап-единорог Squirrel AI рассказывал о масштабировании компании.
Большое внимание, по мнению Ведяхина, было уделено нетворкингу — через специальное приложение гости могли напрямую договариваться о встречах. Важную роль сыграли питч-сессии, где 90 проектов представили решения инвесторам и корпорациям, многие переговоры завершились договоренностями о пилотах.
Александр Ведяхин также отметил важность интеграции мирового опыта для России.
«Для России важно не копировать, а интегрировать мировой опыт. Это позволит построить конкурентоспособную венчурную экосистему и формировать новые точки роста», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка и отметил, что обсуждение этого подхода стало одной из ключевых тем саммита с участием зарубежных коллег.