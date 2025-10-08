Александр Ведяхин рассказал об итогах международного саммита Moscow Startup Summit

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомосятям» подвел итоги международной конференции Moscow Startup Summit.

Так, за два дня саммита фондами и частными инвесторами было анонсировано 1,6 миллиарда рублей инвестиционных предложений российским стартапам, что составляет более 20 процентов от всего объема венчурных инвестиций в России за первое полугодие 2025 года.

По словам топ-менеджера Сбера, в специализированных треках саммита рассматривались практические вопросы: предприниматели делились опытом роста компаний, инвесторы анализировали рынок, международный стартап-единорог Squirrel AI рассказывал о масштабировании компании.

Большое внимание, по мнению Ведяхина, было уделено нетворкингу — через специальное приложение гости могли напрямую договариваться о встречах. Важную роль сыграли питч-сессии, где 90 проектов представили решения инвесторам и корпорациям, многие переговоры завершились договоренностями о пилотах.

Александр Ведяхин также отметил важность интеграции мирового опыта для России.