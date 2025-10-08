НИУ ВШЭ внедрит технологии от Сбера для управления вузом

Сбер и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» заключили соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» в Сочи. Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов.

© Сбер

Стороны объединят усилия для обмена опытом и апробации новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Ключевой задачей станет разработка передовых отраслевых решений и внедрение в работу вуза систем визуальной и процессной аналитики на платформах Сбера «Навигатор BI» и Process Mining.

«Наши платформы "Навигатор BI" и Process Mining применяются в различных секторах экономики и уже приносят хорошие результаты, в том числе в высшем образовании. Они позволяют руководству вуза принимать решения на основе данных, а это открывает новые возможности для повышения эффективности», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Как заявил проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов, задача сегодня — не просто сохранять позиции, а формировать новые стандарты эффективности и прозрачности управления.