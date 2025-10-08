Сбер представил результаты акселерационной программы Sber500

Акселерационная программа Sber500 продемонстрировала значительные результаты — выпускники показывают среднегодовой рост выручки на 70 процентов в течение двух лет после завершения программы. Этот показатель вдвое превышает средний по рынку, составляющий 39 процентов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его мнению, акселератор призван помогать стартапам быстро масштабироваться, предоставляя прямой доступ к инвестициям и корпоративным заказчикам.

«С 2018 года мы получили свыше 7500 заявок от стартапов из разных стран. Лучшие из них прошли акселератор и суммарно привлекли более четырех миллиардов рублей и запустили пилотные проекты с крупными корпорациями», — пояснил Александр Ведяхин.

Он отметил, что успехи выпускников способствуют росту интереса к акселератору: на шестую волну поступило 1900 заявок из 42 стран, причем почти треть — от иностранных команд. В демо-дне Sber500 участвовали команды из Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи и Пакистана. Среди notable проектов были отмечены платформа передовых CAR-T-терапий Artbiolent и решение на базе искусственного интеллекта Via MD для диагностики и тренировки когнитивных функций.

В 2025 году на премию Startup Summit Awards поступило более 1700 заявок из 79 регионов России. Эксперты выбрали 52 финалиста, а победителями стали 17 проектов в пяти категориях.