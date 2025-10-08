Россиянам напомнили, за хранение каких вещей могут отправить в тюрьму

Юрист Екатерина Нечаева предупредила, что хранение некоторых предметов дома может привести к уголовной ответственности. По ее словам, к таким вещам относятся нацистская символика и атрибутика экстремистской организации, передает «Абзац».

Как уточнила юрист, наказание может быть штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Также нельзя хранить предметы, которые могут быть квалифицированы как холодное оружие. Например, топор для колки дров. За это могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, отметила Нечаева.

Запрещены порнографические материалы, если доказано, что дети их видели или продукция предназначена для публичного показа. За это могут дать до пяти лет тюрьмы и запретить занимать определенные должности, сообщила специалист.

