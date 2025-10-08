Синоптик Шувалов рассказал, когда москвичам ожидать первого снега

Нынешняя осень оказалась такой же благосклонной к жителям столичного региона, как и прошлогодняя. Сентябрь вообще стал, по сути, продолжением лета. Сейчас, в начале октября температура воздуха превышает свою климатическую норму на 4-5 градусов! Что ожидает москвичей в ближайшую неделю, когда придет похолодание и первый снег, «МК» выяснил у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

© Московский Комсомолец

В эти дни москвичи выходят на улицу с зонтами, периодически накрапывает мелкий дождик, но температура остается пока что высокой для октября. Сегодня, 8 октября, в дневные часы ожидается +14°C!

Настоящие дожди начнутся уже в выходные, и наиболее интенсивные, по сложившейся неприятной традиции («по закону подлости») снова ожидаются в выходные, 11-12 октября. В воскресенье в столице максимальная температура уже не превысит +7+9 °C.

— Начнется плавное снижение температуры и наибольшей интенсивности это похолодание достигнет на следующей неделе, — рассказывает Александр Шувалов. — В связи с тем, что центр Европейской части России будет накрывать циклоническая ложбина, дожди будут продолжаться. Они будут менее интенсивными по сравнению с теми, что пройдут в выходные, но при достаточно низкой температуре в начале и середине следующей недели.

— Когда ждать заморозков и первого снега?

— Общее похолодание 14-15 октября приведет к тому, что в ночные часы в центре Европейской части вполне возможны заморозки. То есть, мы побывали в туманной и облачной теплой воздушной массе (10-15-ти градусное тепло породило туманы), и теперь на нас надвигается похолодание. И вообще вторая декада октября в Центре России будет достаточно прохладной, то есть, даже на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Первый снег в столичном регионе можно ожидать в последних числах октября.