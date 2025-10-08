Артемий Лебедев назвал условие переезда в США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал условие, при котором он готов будет переехать в США. Об этом он порассуждал в видео, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик задал блогеру вопрос, смог бы он переехать в Соединенные Штаты, если бы ему предложили зарплату, в 10 раз превышающую его заработки в России.

«Наверно, я могу соблазниться действительно. И я могу поехать в Америку и поработать, если вдруг так сложится», — высказался Лебедев.

При этом дизайнер добавил, что у него нет таких мыслей и планов. По словам блогера, в России живут его коллеги и члены семьи, от которых он не хотел бы уезжать даже за большие деньги. Он также добавил, что у него была возможность жить в США, но он сознательно от нее отказался.

Ранее Лебедев назвал преимущество России перед США и Европой. Он отметил, что в его родной стране лучше кладут асфальт, чем на Западе.