Совет Федерации одобрил закон о запрете автоматически продлевать онлайн-подписки

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает запрет на автоматическое продление онлайн-подписок. Соответствующее решение приняли сенаторы в ходе заседания верхней палаты в среду, 8 октября.

Закон запрещает продавцам цифровых подписок использовать банковские реквизиты или данные электронных платежных средств потребителя, если он ранее отказался от их использования для оплаты таких подписок.

Продавец должен обеспечить возможность отказа потребителя от использования ранее предоставленных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа, включая возможность сделать это в электронной форме.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года, передает агентство городских новостей «Москва».

В июле Совет Федерации одобрил закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности и пропагандируют их отрицание. Согласно документу, наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные ценности, станет основанием для отказа в прокатном удостоверении.

Представители стримингового сервиса «Кинопоиск» заявили, что принятие закона о необходимости прокатного удостоверения для показа фильмов в онлайн-кинотеатрах приведет к тому, что сам процесс получения разрешения растянется на несколько лет.