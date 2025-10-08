Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о нутрициологах. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой Первого канала, она заявила, что такой профессии не существует.

«Я хочу сказать очень важную вещь: сейчас развелось великое множество нутрициологов. Такой профессии в целом нет, нет такой специальности, но мы, врачи, не то что нутрициологи, мы грамотнейшие гении», — сказала ведущая.

Ранее Малышева раскритиковала психологов за один совет. Она назвала самым большим идиотизмом рекомендацию выстраивать границы.

