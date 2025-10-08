Звезда советского кино назвала россиян несчастными людьми

90-летняя актриса Наталья Фатеева считает, что россияне — несчастные люди. Об этом звезда фильма «Три плюс два» заявила в разговоре с Абзацем.

© Passion.ru

Знаменитость пояснила, что не видела счастливых россиян и не понимает, как можно сохранять оптимизм, проживая в нашей стране.

«Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг. Я свою жизнь не могу назвать счастливой!», — отметила она.

Артистка уже не первый раз делает оппозиционные заявления. Фатеева осудила присоединение Крыма к России и высказывалась против СВО. При этом всю жизнь она снималась в российском кино и сейчас живет в пятикомнатной квартире в Москве.

«Стыд и позор!»: Наталья Фатеева отреагировала на слова сына

Напомним, в последнее время у Фатеевой были проблемы со здоровьем. У артистки нашли коксартроз, и она перенесла две операции — во время одной из них ей занесли инфекцию. Однако Наталья призвала не верить слухам о ее плохом самочувствии.