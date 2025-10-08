В Москве выявили тысячи мигрантов с опасными заболеваниями

Временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник заявил, что за девять месяцев сотрудниками правоохранительных органов в столице было выявлено порядка 4,5 тыс. иностранных граждан.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, по его словам, за этот же срок было выявлено более 1,6 тыс. мигрантов с признаками употребления наркотических веществ. Их также депортировали.

Необычные мигранты начали чаще приезжать в Россию

Также, как отметил Дудник, свыше 150 иностранных граждан уехали из России, так как изменили установочные данные.

Ранее депутат Думы Михаил Матвеев предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси.

Также в Госдуме предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных MMA-клубах.