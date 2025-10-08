Гоблин развеял популярный миф о США и процитировал песню «Гудбай, Америка!»

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, развеял популярный миф о США и процитировал песню музыканта Вячеслава Бутусова «Последнее письмо», известной как «Гудбай, Америка!» Запись эфира с рассуждениями Гоблина на радио Sputnik доступна в соцсети «ВКонтакте».

Он заявил, что многие россияне считали Соединенные Штаты идеальной страной. Однако сейчас, в том числе и благодаря появлению интернета, у них есть возможность убедиться, что в этой стране так же, как и в других, есть свои проблемы.

«Споем песню: "Гудбай, Америка, о-о-о". Ключевая строка: "Где я не буду никогда". Это [был] некий идеал в башке. Где все прекрасно, где все сообразно, где все здорово. Естественно, этот стереотип в нас жил долго и крепко», — отметил Гоблин.

Ранее Пучков призвал Россию перенимать опыт США в одном вопросе. По мнению переводчика, в России тоже нужно ввести рабочие визы.