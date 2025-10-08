У кого сегодня день рождения: критик России, звезды Голливуда и великая поэтесса

Восьмого октября свой день рождения празднуют многие знаменитые в России и по всему миру люди, в числе которых спортсмены, писатели, актеры, политики и ученые. От великой поэтессы Серебряного века до председателя Еврокомиссии - рассказываем, кто родился в этот день.

Российский и советский спортсмен Иван Поддубный (1871) вошел в историю как один из самых популярных борцов Европы в греко-римском стиле и многократный победитель международных чемпионатов. Заслуженный мастер спорта СССР.

Марина Цветаева (1892) - поэтесса Серебряного века. Цветаева оставила богатое литературное наследие, включающее сборники стихов, поэмы и переводы, оказавшие огромное влияние на русскую литературу.

Фрэнк Герберт (1920) - американский писатель-фантаст, автор серии научно-фантастических романов «Дюна». Его книги поднимают темы политики, экологии и философии, а «Дюна» считается одной из величайших фантастических саг XX века.

Аргентинский биохимик Сесар Мильштейн (1927) получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за разработку метода получения моноклональных антител. Его работа стала основой для многих современных медицинских технологий.

Леонид Куравлев (1936) - любимец советского зрителя, народный артист РСФСР. Фильмы с его участием - «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие - стали классикой отечественного кино.

Австралиец Пол Хоган (1939) прославился благодаря роли обаятельного авантюриста Майкла «Крокодила» Данди. За нее он получил «Золотой глобус», а за написание сценария к этому фильму был номинирован на премию «Оскар» в 1987 году.

Сигурни Уивер (1949) - голливудская актриса и продюсер. Всемирную известность ей принесла роль Рипли в фильмах франшизы «Чужой». Обладательница премий BAFTA и «Золотой глобус».

Политик и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (1958) известна своей жесткой позицией в отношении России. Врач по образованию, она занимала должности министра по делам семьи, министра труда и министра обороны в немецком правительстве.

Российский программист Дмитрий Крюков (1967) стоял у истоков создания поисковой системы Rambler - одного из первых крупных интернет-проектов в России, первого полноценного поисковика на русском языке.

Голливудский актер Мэтт Дэймон (1970) получил премию «Оскар» за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» и прославился ролями в картинах «Спасти рядового Райана», «Догма» и трилогии о «Друзьях Оушена».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев (1974) с 2020 года руководит системой надзора в сфере образования России. Ранее занимал должность министра образования и науки Чеченской Республики.

Американский певец Бруно Марс (1985) - автор хитов Just the Way You Are и That’s What I Like. Настоящее имя - Питер Джин Эрнандес. Обладатель премии «Грэмми», известен своими ретро-шоу.