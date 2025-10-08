Россиянам рассказали о погоде зимой

Прогнозы погоды грядущей зимой, которые дали синоптики, оказались противоречивыми. Часть экспертов предсказывает аномальные холода, другая часть — относительно высокие температуры. Об этом пишут «Известия».

© Lenta.ru

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в 2025-2026 годах зима окажется холоднее, чем предыдущая. При этом климатолог и академик РАН Владимир Клименко считает, что в Москве погода зимой будет аномально теплой. Более того, по его прогнозам, температура в столице больше никогда не будет держаться ниже минус 30 градусов.

Согласно расчетам, температура воздуха в декабре может оказаться на два градуса теплее нормы, в января — на три градуса, а в феврале — на четыре градуса. В европейской части страны ожидаются температурные колебания от плюс 3 до минус 15 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали сильное понижение температуры по ночам в ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах может похолодать до минус 23 градусов.