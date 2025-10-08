Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

В среду, 8 октября, в России и мире отмечают несколько праздников. Среди них — День командира надводного, подводного и воздушного корабля, работников дополнительного образования, подиатрии и Всемирный день осьминога. Чем известен каждый из них — в материале «Рамблера».

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Ежегодно 8 октября отмечается День командира корабля ВМФ России, установленный в 2007 году. Праздник посвящен командирам экипажей надводных, подводных и воздушных кораблей. Командир корабля отвечает за слаженность работы экипажа и успешное выполнение задач. Дата выбрана в честь Наваринского сражения 1827 года, где русский линейный корабль «Азов» под командованием Михаила Лазарева сыграл ключевую роль. За подвиги «Азов» получил Георгиевский флаг и вымпел, а на нем проявили себя будущие герои флота: Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин. Инициаторами праздника стали ветеранские организации и региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов», учитывая и командиров воздушных судов.

День работников дополнительного образования

8 октября в России отмечают День работников дополнительного образования. Праздник призван повысить престиж профессии и привлечь молодых специалистов. Система дополнительного образования существует более 100 лет. В советское время появились станции юных любителей природы и Дома пионеров. Сегодня функционируют более 70 тысяч центров, секций и кружков охватывают почти три четверти российских детей (19 миллионов). Дополнительное образование развивает интересы, помогает определиться с профессией, учит творчеству, спорту, науке и воспитывает лидеров. Благодаря государственной поддержке внедряются новые программы и технологии. Этот день – повод поблагодарить педагогов за их вклад в воспитание подрастающего поколения.

Международный день подиатрии

8 октября отмечается Международный день подиатрии — праздник, посвященный врачам, заботящимся о здоровье стоп и голеней. Инициатором этого события стала Международная федерация подиатров, объединяющая специалистов из 26 стран, включая Россию. Цель праздника — подчеркнуть значимость работы этих врачей. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,7 миллиарда человек по всему миру страдают заболеваниями костно-мышечной системы ног.

Всемирный день осьминога

8 октября в мире отмечают День осьминога. Цель праздника — привлечь внимание к этим удивительным существам, подчеркнуть их значимость для экосистемы и напомнить о необходимости их охраны. Дата выбрана не случайно: цифра восемь символизирует количество щупальцев осьминога, а название месяца на английском языке напоминает слово octopus (осьминог). Кроме того, в Древнем Риме октябрь был восьмым месяцем года. В мире насчитывается около 300 видов осьминогов. Они относятся к классу головоногих. Самый крупный осьминог — Дофлейна, который обитает в Тихом океане.