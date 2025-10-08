В Донбассе из-за атак повреждено около 200 храмов

Около 200 православных храмов повреждено в Донбассе в результате боевых действий, часть из них полностью уничтожена. Об этом сообщил ТАСС директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко.

© Газета.Ru

По его словам, практически с первых месяцев 2022 года в регионе проводится масштабная работа по восстановлению православных храмов, пострадавших в результате военных действийю

"На сегодняшний день таковых выявлено около 200, часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно", - сказал он.

Часть зданий храмов имеют разрушения различной степени тяжести, там проведут ремонтно-восстановительные работы. Некоторые разрушенные здания намерены возвести заново, добавил Скопенко.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа Курской области оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины. Точно установить количество разрушенных храмов невозможно, заявил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.ё