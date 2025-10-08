Началось строительство Северного обхода Омска

Дан старт строительству автомобильной дороги федерального значения "Северный обход города Омска". Речь идет о 66-километровой четырехполосной трассе с развязками и мостами.

Масштабный инвестиционный проект, осуществляемый при поддержке правительства России, призван не только вывести транзитный транспорт за пределы города, чтобы разгрузить центральные магистрали, но и создать новые возможности для экономического развития региона, интегрировать Омскую область в международные транспортные коридоры, обеспечив выходы на Китай, Монголию и КНДР.

Реализация проекта напрямую связана с расширением трассы М-12 "Восток" и формированием международных транспортных коридоров, которые соединят Европу и Азию. Эксперты назвали новую дорогу самым масштабным проектом за постсоветскую историю региона. На его осуществление федеральный бюджет выделил более 27 миллиардов рублей.

Официальную команду на начало строительных работ в режиме телемоста дал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер подчеркнул, что Северный обход Омска - один из ключевых проектов развития транспортного каркаса страны.

- Это новая артерия, которая навсегда изменит логистическую карту всего Сибирского федерального округа, откроет перед регионом новые возможности и ускорит интеграцию наших территорий в глобальные транспортные коридоры. Более того, обход станет продолжением масштабной работы по созданию маршрута "Россия" с выходами на Китай, Монголию и КНДР. И даст дополнительный импульс экономическому росту в восточном направлении. Наша страна обладает огромными ресурсами, и реализация таких крупных проектов позволяет раскрыть весь имеющийся потенциал и укрепить национальную экономику, - отметил Марат Хуснуллин.

По словам специалистов, новая трасса обладает и другими преимуществами.

- Новая дорога напрямую свяжет федеральные трассы на Тюмень и Новосибирск. Это позволит сократить пробег транзитного транспорта более чем на двадцать километров, разгрузив город Омск, - отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что новый обход обеспечит современный уровень дорожной инфраструктуры, отвечающей высоким требованиям безопасности и комфорта.

- Северный обход - самый масштабный проект последних десятилетий в Омской области. Это почти 66 километров современной трассы с пятью развязками и двумя мостами, включая новый мост через Иртыш. Обход позволит разгрузить городские магистрали, сделает воздух в Омске чище. Важно, что это не только дорожный объект, но и катализатор развития всей северной части агломерации, новых производств, жилищного строительства и инвестиций, - сказал Виталий Хоценко.

Автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения и расчетную скорость 120 километров в час. В составе объекта предусмотрено девятнадцать путепроводов и шесть площадок отдыха.

Северный обход Омска является частью стратегического плана развития транспортной системы России до 2030 года. Необходимые ресурсы в рамках государственно-частного партнерства обеспечивает Газпромбанк.

Как сообщил глава ГК "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин, руководимая им группа компаний полностью готова приступить к реализации масштабной стройки.

