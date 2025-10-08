Синоптики дали противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов

Синоптики представили противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов в России — одни эксперты предсказывают аномальные холода, другие уверены в продолжении тенденции к потеплению. Об этом сообщает издание "Известия".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима 2026 года ожидается холоднее по сравнению с предыдущей. По его словам, среднемесячная температура в январе и феврале будет существенно ниже.

Однако другие эксперты придерживаются противоположной точки зрения. Климатолог и академик РАН Владимир Клименко считает, что москвичей ждет аномально теплая зима, а температура в столице больше никогда не будет продолжительно опускаться ниже -30 градусов. Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха в декабре 2025 года будет на 2 градуса выше климатической нормы, в январе — на 3 градуса, а в феврале — на 4 градуса. В европейской части России ожидаются перепады температур от +3 до -15 градусов.

По данным синоптиков, этой зимой в Тихий океан вернется климатическое явление Ла-Нинья, которое может существенно повлиять на погоду в декабре-феврале. Эксперты предупреждают о возможных последствиях теплых зим — увеличении популяции насекомых-вредителей, проблемах в сельском хозяйстве и дефиците грунтовых вод.