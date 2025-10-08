QR-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

QR-код, сгенерированный на "Госуслугах", не заменяет паспорт гражданина РФ, но может использоваться в ряде случаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Использовать QR-код можно для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, для подтверждения личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где есть ограничение по возрасту, а также для оформления услуг на почте. Кроме того, эта технология может заменить паспорт для оформления доступа на территории организаций с пропускным режимом.

При этом попасть с помощью него в государственные органы и другие режимные объекты не получится. О том, что данная функция появится на портале государственных услуг, Минцифры сообщило 22 сентября. Дату введения новации там не уточнили. В ведомстве заявили, что при проверке цифрового кода будет виден лишь строго необходимый набор данных для конкретной ситуации без доступа к лишней персональной информации.