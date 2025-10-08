Сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Сотни российских туристов не могут покинуть Анталью. Несколько рейсов задерживаются уже более чем на четыре часа, сообщает авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

Пассажирам не предоставляют питание, детям не дают воду.

«Россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить обратно свой багаж. Представитель аэропорта добавил, что после этого туристам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер», — говорится в материале.

Как позднее пояснили в авиакомпании, задержки рейсов вызваны операционными изменениями. На некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.

Ранее в интернете появилось видео, на котором потолок пятизвездочного отеля обрушился на российских туристов.