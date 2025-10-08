У берегов Одессы заметили смерч

У берегов украинской Одессы заметили смерч. Об этом сообщило издание УНИАН в Telegram-канале.

На видео, снятом очевидцем с набережной города, можно наблюдать, как большая воронка поднимается от поверхности моря к небу, описывая дугу. Уточняется, что смерч возник на фоне ливней, которые привели к подтоплениям в Одессе. При этом он не достиг территории города.

Ранее министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что непогоду, которая обрушилась на Одессу, не пережили 10 человек, в том числе ребенок. Он добавил, что в связи со стихийным бедствием был создан штаб для ликвидации последствий произошедшего. Помимо этого, при Одесской областной военной администрации начала работу комиссия для установления обстоятельств трагедии.