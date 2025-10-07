Наследного принца Нигерии выгнали из российской хрущевки
Старшего сына вождя народа итбо Афама Езеуго выгнали из российской хрущевки. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на шоу «Пусть говорят».
Как рассказали в эфире шоу, Афам должен был стать вождем после смерти отца, но вместо этого он переехал в Россию. Позже он отрекся от престола и встретил женщину по имени Лариса. Сейчас пара воспитывает трех общих детей, а Афам работает барменом в пятизвездочном отеле.
При этом, зять Афама отказывается прописать его в квартире. Отец Ларисы постоянно конфликтует с наследным принцем — мужчине не нравится, что Афам мало зарабатывает. В итоге зять выгнал семью из четырехкомнатной квартиры в съемное жилье.
«В моем понимании мужчине не только тот, кто делает детей, но и тот, кто обеспечивает свою семью. А тут ни рыба, ни мясо. Я в 32 года заработал на четырехкомнатную квартиру. А ему 55 лет, у него что есть? Я терпел первые четыре года, а теперь — все!» — прокомментировал ситуацию мужчина.