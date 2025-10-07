Дочь многоженца Сухова рассказала об унижениях в семье

Дочь многоженца Ивана Сухова рассказала, что ее отец довольно часто практиковал телесные наказания. Она уточнила, что он мог побить близких по любой причине, например из-за якобы косого взгляда или отказа целовать его ногу. По словам девушки, родитель также читал детям долгие нотации, утверждая, что слезы являются проявлением слабости и эгоизма.

— В лучшем случае отец сажает перед собой и полтора–два часа проводит «беседу» о том, что дети и женщины должны подчиняться отцу беспрекословно, он — царь и бог, — передает слова дочери многоженца News.ru.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов назвал хорошей новостью возбуждение уголовного дела в отношении Сухова. По словам депутата, изначально правонарушений в действиях мужчины не нашли, хотя состав преступления «был налицо».

Поводом для возбуждения дела послужили доводы о развратных действиях, которые озвучила дочь мужчины Анна в прямом эфире программы «Пусть говорят». Она рассказала о сексуальных домогательствах и насилии со стороны отца. Сам Сухов подал требование о защите права гражданина на изображение, а также чести и достоинства.