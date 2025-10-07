Повар из топ-50 в России умер в возрасте 37 лет

Бренд-шеф Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде от инсульта на 38-м году жизни. Об этом пишет «СтарХит».

© Соцсети

Церемония прощания состоится в 11 часов 9 октября, в четверг, в Казанской церкви по адресу Зеленский съезд, дом 3.

«Сегодня ушел из жизни Олег Колисниченко, бренд-шеф Pinci и «Москва-Стамбул». Он всегда говорил о том, что нашел свое призвание», — рассказала нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова.

По ее словам, в пятницу, 3 октября, Колисниченко плохо себя почувствовал на рабочем месте, его срочно госпитализировали.

При осмотре врачи выявили у него тромб в сонной артерии, экстренно провели операцию, купировали инсульт. После этого у Олега возник отек головного мозга — ему сделали шунтирование. После второй операции он провел четверо суток в крайне тяжелом состоянии и 7 октября скончался.

В 2006 году Олег завершил обучение в Киевской школе ресторанного бизнеса, затем получил диплом от французского Института Дюкасса Argenteuil и кулинарного университета IFSE в Турине.

Его профессиональный путь начался с стажировки у легендарного шефа Жан-Карло Пербеллини в мишленовском ресторане Casa Perbellini (2 звезды, Верона), а также у Хавьера Аранды в ресторанах Gaytan и La cabra (обе — с одной звездой, Мадрид).

Также он обучался у Франческо Готти, тренера сборной Италии по кулинарии, в его собственном ресторане в Бергамо.

С 2014 года Олег трудился в ресторанном холдинге «Правый Берег» в Ростове-на-Дону. Он стал известен широкой публике после работы над проектом La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону.

Олег делал этнографические сеты по истории казачьей кухни.

В Нижний Новгород он перебрался в ноябре прошлого года, став бренд-шефом ресторана Pinci на улице Рождественской.

Близкие пояснили, что ранее у шеф-повара не было никаких проблем со здоровьем: он активно занимался спортом, регулярно проходил медицинские обследования — все показатели оставались в норме.

У повара остались жена и двое маленьких детей.