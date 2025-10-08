Госдума одобрила законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снятии требования обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

© Lenta.ru

В соответствии с существующим законодательством, новобранцы проходят стажировку в органах внутренних дел продолжительностью от двух до шести месяцев, в ходе которой оценивается их подготовка и пригодность к должности.

В пояснительной записке к документу указано, что текущая процедура отрицательно сказывается на комплектовании органов внутренних дел, особенно в регионах, граничащих с Украиной.

По мнению авторов инициативы, отмена стажировки поможет новобранцам быстрее приступить к исполнению обязанностей. Вместо стажировки парламентарии предлагают ввести индивидуальное обучение под контролем непосредственного руководителя и опытного сотрудника.

В сентябре первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о нехватке конвоиров. По его словам, кадровых дефицит конвойных подразделений составил 29 процентов.