Появились новые подробности гибели группы Дятлова

Команда Андрея Малахова в рамках расследования одной из самых загадочных трагедий советского времени — перевала Дятлова — обнаружила не показанную нигде ранее архивную фотопленку, на которой запечатлены участники тургруппы за несколько дней до трагедии. Снимки проанализировали в эфире программы «Малахов».

Подлинность фотопленки была подтверждена экспертами-криминалистам. По их словам, кадры на ней были сделаны 29 января 1959 года — за несколько дней до трагедии на перевале Дятлова. Все фотографии были сделаны Георгием Кривонищенко — одним из погибших туристов, чье тело нашли первым у знаменитого кедра.

В частности, на снимках были запечатлены Семен Золотарев и Николай Тибо-Бриньоль. Считалось, что они менялись одеждой и фотография, на которой Золотарев в беретке Тибо-Бриньола, а он в свою очередь в шапке Золотарева, доказала это. Также в объектив попала Зинаида Колмогорова.

«На четвертой снимке Кривонищенко фотографирует лес, мы по-прежнему пытаемся понять, что за неопознанный предмет: шар-стратостат или фигура человека, выглядывающая из-за сугроба. Пятый кадр — на нем лес, горы и такое ощущение, что из леса выходит человек. И шестой кадр фотография леса, а мы видим на снегу следы лыж и вдали фигура человека», — описал снимки Малахов.

Комментируя снимки, эксперт-криминалист Алексей Инаури указал, что при их исследовании был установлен ряд интересных обстоятельств, в том числе был обнаружен объект, похожий на силуэт человека в согнутом виде. В результате было установлено, что его размеры варьируются от 120 до 150 сантиметров.

«Это может являться человеком», — считает Инаури.

Недалеко от этого объекта был обнаружен еще один, установить который у криминалистов пока не получилось.

«После проведенного исследования мы можем сказать, что это не тень, а какой-то предмет. Но нужно больше информации, чтобы установить очередность произошедших событий», — пояснил Инаури.

Предполагалось, что на кадры попал стратостат, однако эксперты эту теорию опровергли.

Комментируя еще один снимок, эксперты подчеркнули, что двухметровых разрез палатки, через который, как считалось, выбирались туристы, практически невозможно сделать в экстренной ситуации при нахождении внутри девяти человек.

Напомним, что в начале 1959 года недалеко от перевал на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 при не выясненных до конца обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. В нее входило девять человек: Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин. По результатам официального расследования, происшествие признали несчастным случаем, вызванным стихийной силой. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалеку от произошедшего перевал получил название «перевал Дятлова».