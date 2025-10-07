Эксперт рассказала о том, какие подарки нельзя дарить учителям

Андрей Дуванов

Замдиректора школы Наталья Савинкина рассказала о том, какие подарки учителям могут быть расценены как дача взятки. Об этом сообщает RuNews24.ru.

По словам Савинкиной, учителям нельзя принимать подарки дороже 3000 рублей. Более дорогие подарки могут быть восприняты как попытка получить от преподавателя выгоду, что, в свою очередь, рассматривается как коррупция.

При этом, как взятку могут быть рассмотрены и другие подарки, например путевки.

«Кроме денежного эквивалента больше 3000 рублей, к потенциальным взяткам могут быть отнесены подарочные карты или путевки. Уголовный кодекс в данном случае применим как к дарителю, так и к получателю. Наказания могут варьироваться от финансовых штрафов до лишения свободы, что делает соблюдение данных норм особенно актуальным», — рассказала она.

Как уточнила Савинкина, при выборе подарка для учителя лучше придерживаться «безопасных» вариантов — цветы, конфеты, чай или кофе, канцелярские товары, книги или вазы. Также следует помнить, что число подарков не ограничивается, если каждый подарок по отдельности не дороже 3000 рублей. Из-за этого родители могут подарить набор из недорогих, но приятных вещей.