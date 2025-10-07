Россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей

Гражданка России рассказала о том, что ее депортировали из Южной Кореи из-за незнания местных достопримечательностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала сама девушка, у нее были с собой распечатки брони отелей и все необходимые документы, но на границе ее отправили на дополнительное интервью. Там ей задавали вопросы о местном быте и достопримечательностях, включая названия корейских улиц и музеев. При этом девушка утверждает, что опрос длился 4 часа и «был похож на экзамен».

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около 4 часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — рассказала она.

Когда девушка не смогла пройти опрос, ее отправили в комнату для депортации. Условия в комнате россиянка описала как ужасные — в комнате было 30 человек на 18 квадратных метрах, не было окон, а кормили не регулярно. Там она провела 4 дня, из-за чего потеряла деньги за отель и самолет. Кроме того, девушке закрыли въезд в Корею на несколько лет.