Блогерша Митрошина подала документы для признания банкротом

Блогерша Александра Митрошина, которую обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей, подала документы в Арбитражный суд Москвы, чтобы ее признали банкротом.

Об этом во вторник, 7 октября, стало известно из данных системы спарк-интерфакс.

— Заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом направлено в Арбитражный суд. Сумма долга Митрошиной превышает 210 миллионов рублей, — говорится в базе данных системы.

Подозреваемая в отмывании денег на данный момент находится под домашним арестом. Она пробудет там до 24 октября. Митрошину задержали в аэропорту города Сочи, после чего доставили в Москву. По данным следствия, она приобрела недвижимость в столице, чтобы не платить налоги. Митрошина признала вину. Какой срок грозит блогерше и другие детали дела — в материале «Вечерней Москвы».