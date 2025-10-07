МТС разработала бесплатный тест, чтобы помочь школьникам войти в ИТ

МТС в рамках образовательного проекта «Виртуалити» разработала бесплатный профориентационный тест для школьников, который поможет детям определить предрасположенность к одной из семи востребованных на рынке технологичных специальностей — разработчика, тестировщика, тимлида, UI/UX-дизайнера, аналитика данных, специалиста по кибербезопасности или создателя контента.

© пресс-служба МТС

Специалисты компании заметили, что прохождение состоящего из 10 вопросов теста займет не более пяти минут. В легкой игровой форме он поможет ребятам определить свои сильные стороны — понять, к чему они больше склонны, в каких направлениях цифровых технологий смогут более полно проявить свои способности.

«Мы системно работаем с детской аудиторией в области цифрового просвещения и профориентации. В рамках нашего волонтерского проекта «Виртуалити» мы создали профориентационный тест, через который показываем школьникам разные варианты карьерного развития, чтобы им было проще определиться с выбором профессии», — заметила директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям Цифровой экосистемы МТС Мария Шаповалова.

В компании пояснили, что бесплатный онлайн-тест стал одним из элементов комплексной работы экосистемы МТС в сфере цифрового просвещения и профориентации школьников в ИТ, куда входят несколько проектов.

В рамках проекта «Виртуалити», помимо внедрения профориентационного теста, волонтеры МТС знакомят подопечных социальных учреждений страны со современными цифровыми технологиями и связанными с ними профессиями, а также обучают основам работы с нейросетями, азам 3D-моделирования и создания чат-ботов.

В 2024 году проведено 150 мастер-классов в 21 российском городе, которые посетили свыше 3 600 детей из 132 социальных учреждений, вышли два подкаста, прослушанные более шести тысяч раз. В 2025 году «Виртуалити» получил награду «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Образовательные проекты для детей».

В 2025 году компания запустила проект в пяти крупных городах, где более чем 2 500 детей из социальных учреждений смогут попробовать себя в роли программиста, дизайнера, инженера или цифрового креатора – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске и Нижнем Новгороде.