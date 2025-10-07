Синоптики рассказали о погоде в Москве и Петербурге в ближайшие месяцы

В Москве и Санкт-Петербурге осень будет теплой, а зима — снежной, рассказали метеорологи. Об этом пишет портал Daily Storm.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заметил, что осадков будет меньше, чем в такой же период в 2024 году.

«В октябре и в Москве, и в Питере прогнозируется дефицит осадков. Их выпадет меньше нормы. Средняя температура в Москве будет около нормы (5,8 градуса), а в Питере — около нормы (6,2 градуса) и выше», — разъяснил метеоролог.

По его словам, в ноябре ночные температуры станут часто понижаться, что приведет к первым заморозкам.

Евгений Тишковец, ведущий специалист погодного центра «Фобос», заметил, в свою очередь, что осень не будет огорчать дождями и холодом.

Синоптик заметил, что в центральной части России, включая Москву, полноценный снег ожидается не раньше конца ноября — начала декабря. До этой же поры, заметил он, жители столицы и Петербурга не будут сетовать на холода.

«Осень идет в теплом режиме с сентября и в нем же продолжится. И октябрь будет теплым. Начало и середина ноября также не подкачают, примут эту эстафету», — констатировал Тишковец.

По его данным, зима будет мягкой, но снега окажется предостаточно, такого безобразия, которое наблюдалось в прошлом году, не ожидается.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заметила, что первый настоящий снег появится в лучшем случае в самых последних числах октября, либо в начале ноября, потому что пока что процессы идут по теплому варианту.

Во второй половине октября могут быть осадки, когда к дождю будут примешиваться мокрые снежинки, констатировала синоптик.