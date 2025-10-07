Пропавшего ручного сокола-пустельгу уже неделю ищут на юго-западе Москвы

Домашнего сокола-пустельгу уже неделю ищут на юго-западе Москвы. Хозяева рассказали, что птица по кличке Айно пропала еще 1 октября из дома по улице Академика Варги. Она отзывается на свое имя и свист.

© Вечерняя Москва

Сейчас к поискам подключились многие жители города, но пока операция не дала результатов.

— Приметы — рыжая пустельга с черными крапинками, размером с голубя, черные шнурки на лапах и бубенчик. Может сидеть у пешеходных дорожек в Заказнике «Теплый Стан», как и в других локациях. Очень прошу! При встрече постарайтесь приманить ее на вытянутую руку и поймать, взяв за ремешки, — передает страница «Пропала \ Найдена \ Замечена собака Москва и МО» в социальной сети VK.

Спасатели в селе Крутое Серебряно-Прудского округа Подмосковья сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня. Другой случай произошел в начале июля, когда провалившегося в погреб частного дома в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды лисенка удалось благополучно спасти.

Кроме того, спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку в столичном районе Митино. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к псу, и вскоре животное выбралось из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.