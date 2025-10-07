Иеромонах Феодорит рассказал, является ли усыпление животных грехом

Вечерняя Москва

Русская православная церковь (РПЦ) не считает грехом эвтаназию домашних животных, если она призвана облегчить мучение питомца.

Иеромонах Феодорит рассказал, является ли усыпление животных грехом
© Вечерняя Москва

Об этом рассказал иеромонах Феодорит.

Русская православная церковь не считает усыпление домашнего животного грехом, если питомец получил тяжелую травму, неизлечимо болен и эвтаназия необходима и проводится из сострадания. Человек должен заботиться о животных и проявлять к ним заботу, что подразумевает и принятие решений, прекращающих их мучения, — цитирует священнослужителя «Абзац».

Ранее отец Алексий Иванов, священник РПЦ в Екатеринбурге, высказал мнение о том, что заведение домашних животных не противоречит принципам христианства. По словам священника, животные также божьи творения, и уход за ними — это проявление любви к Творцу. Однако он подчеркнул, что не стоит заводить питомца, как игрушку. Священнослужитель также отметил, что православная традиция призывает к милосердию и состраданию ко всем живым существам. Священник считает, что помощь бездомным животным — это выражение христианской любви и заботы о ближнем.