Иеромонах Феодорит рассказал, является ли усыпление животных грехом

Русская православная церковь (РПЦ) не считает грехом эвтаназию домашних животных, если она призвана облегчить мучение питомца.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказал иеромонах Феодорит.

— Русская православная церковь не считает усыпление домашнего животного грехом, если питомец получил тяжелую травму, неизлечимо болен и эвтаназия необходима и проводится из сострадания. Человек должен заботиться о животных и проявлять к ним заботу, что подразумевает и принятие решений, прекращающих их мучения, — цитирует священнослужителя «Абзац».

Ранее отец Алексий Иванов, священник РПЦ в Екатеринбурге, высказал мнение о том, что заведение домашних животных не противоречит принципам христианства. По словам священника, животные также божьи творения, и уход за ними — это проявление любви к Творцу. Однако он подчеркнул, что не стоит заводить питомца, как игрушку. Священнослужитель также отметил, что православная традиция призывает к милосердию и состраданию ко всем живым существам. Священник считает, что помощь бездомным животным — это выражение христианской любви и заботы о ближнем.