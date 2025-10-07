«Пережить спокойно»: россиянок хотят отправлять в декрет раньше

Будущим мамам стоит предоставлять декретный отпуск уже с первого триместра, так как первые недели беременности крайне важны. Об этом заявила «Абзацу» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, необходимо рассмотреть идею раннего декрета или «плавающего» отпуска по уходу за ребенком, «который бы позволял будущим мамам выбирать определенные недели во время беременности».

«Беременные уже на первых неделях должны иметь возможность уйти в декретный отпуск для того, чтобы пережить это время максимально спокойно», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Сейчас сроки отпуска по беременности и родам регулируются ст. 255 ТК РФ. В среднем он длится 140 календарных дней (70 дней — до и после родов), однако возможны отступления от этого правила в сторону увеличения в случае сложных родов и многоплодной беременности.

