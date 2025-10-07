Ковер на стене: зачем он был нужен раньше и почему стал популярен снова?

«Царьград» рассказал о причинах популярности настенных ковров в советское время. Издание отметило, что ковры были «универсальным решением большинства проблем», они помогали сохранять тепло в комнате, предотвращали сырость и были «эффектным элементом интерьера».

«Царьград» подчеркивает, что еще одним плюсом ковров была простота «монтажа». Ковер можно было быстро самостоятельно повесить на стену - в некоторых случаях такое решение заменяло людям ремонтные работы.

По данным «Царьграда», в 1970-х ковер «весьма посредственного качества» стоил около 300 рублей при зарплатах в 120-170 рублей. Плотные ковры ручной работы стоили от 400 до 1300 рублей в зависимости от размера.

«Ковер – одна из самых крупных покупок для дома. <…> Доступная, но всё же недешевая. Поэтому речи о том, чтобы снять ковёр со стены, потому что сменилась мода или просто надоел рисунок, даже не шло», - подчеркивается в статье.

«Царьград» отмечает что ковер обычно пылесосили раз в месяц, а ежегодным ритуалом была «снежная баня». В морозный ясный зимний день ковер выносили на улицу, наметали на него снег и затем выбивали.

В 2000-х стал популярен «евроремонт», принесший с собой гипсокартон, фактурную штукатурку и утеплители для стен. Ковры устарели, но мода циклична и они снова вернулись, подчеркивает «Царьград».