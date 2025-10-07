Харьковчане рассказали об обстановке в городе после мощных ударов

По данным СМИ, после мощных ударов ВС РФ в Харькове зафиксировано не менее двух десятков сильных детонаций. По предварительным данным, целью удара беспилотников были объекты логистики и энергетики.

По данным СМИ, в Харькове удару с воздуха подверглись хранилища горюче-смазочных материалов и подстанция электроснабжения «Лосево».

"На ТЭЦ больше 10 прилетов — сильный пожар. Также поражена электроподстанция 330 кВ "Лосево", – отмечает один из местных телеграм-каналов.

На текущий момент в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, а не пораженных объектах возник крупный пожар, который сопровождается густым черным дымом.

По словам местных жителей, в районе перекрестка Велозаводской и Енакиевской улиц в Харькове зафиксировано более десятка ударов, предположительно. Целью при этом стала промышленная зона, а именно цеха и складские помещения.

Именно в этом районе располагается, например, завод "Спецстроймеханизация" и нефтебаза ХАДО "Холдинг", а со спутниковых карт видны хранилища ГСМ. Кроме того, совсем рядом находятся Харьковский автогенный завод, завод "Южкабель", а также Харьковский ремонтно-механический завод.

"Ночью было громко, летали и взрывались беспилотники, – рассказывает житель Харькова Евгений, – это происходит из-за вчерашних ударов ВСУ по Белгороду, но правительству Украины всё равно, они до сих пор размещают в городе солдат и вооружение."

— Как сейчас живут харьковчане, какая обстановка в городе?

Сейчас хотя бы погода хорошая, а вот зима в городе может быть тяжелой. Нужно готовить печки с дровами, тёплые вещи. Люди потихоньку уезжают из города: на улицах валяется много брошенного барахла, много ценных книг по истории и искусству. Правда, другие люди их забирают. Покупательская способность у людей очень низкая, поэтому берут то, за что платить не нужно.