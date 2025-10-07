Адвокат рассказал, что делать в случае угроз коллекторов

Адвокат Гавришев рассказал, что делать в случае угроз коллекторов
Угрозы со стороны коллекторов могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом напомнил адвокат Алексей Гавришев.
Согласно законодательству, коллекторам нельзя угрожать гражданам, оказывать психологическое давление, оскорблять или совершать действия, уничижающие человеческое достоинство.
Адвокат подчеркнул, что в первую очередь, что нужно сделать жертве после угроз коллекторов, — зафиксировать каждый факт общения.
— Записывать звонки, сохранять переписку, делать скриншоты и фиксировать время и номер. Это важные доказательства. Если разговор записывается на мобильный телефон, такая запись будет допустимой в суде и при обращении в полицию, — заверил он.
Эти материалы пригодятся при подаче жалобы в ФССП, контролирующую работу коллекторов. Нарушение закона повлечет административные штрафы для коллекторского агентства вплоть до 500 тысяч рублей и временного запрета на деятельность.
При поступлении серьезных угроз, касающихся жизни или имущества, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, сообщает RT.
С 1 сентября в России коллекторам запрещено общаться с должниками анонимно. Кроме того, изменилась и процедура подачи жалоб. Обращения должников через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков от коллекторов, обязательны к рассмотрению, напомнил адвокат Мехти Шарифов.
С 1 ноября в России вступает в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Новые правила коснутся задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.
Новые правила взыскания долгов не коснутся большей части россиян, сообщил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за жилищно-коммунальные услуги.