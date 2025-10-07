Адвокат рассказал, что делать в случае угроз коллекторов

Угрозы со стороны коллекторов могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом напомнил адвокат Алексей Гавришев.

© Вечерняя Москва

Согласно законодательству, коллекторам нельзя угрожать гражданам, оказывать психологическое давление, оскорблять или совершать действия, уничижающие человеческое достоинство.

Адвокат подчеркнул, что в первую очередь, что нужно сделать жертве после угроз коллекторов, — зафиксировать каждый факт общения.

— Записывать звонки, сохранять переписку, делать скриншоты и фиксировать время и номер. Это важные доказательства. Если разговор записывается на мобильный телефон, такая запись будет допустимой в суде и при обращении в полицию, — заверил он.

Эти материалы пригодятся при подаче жалобы в ФССП, контролирующую работу коллекторов. Нарушение закона повлечет административные штрафы для коллекторского агентства вплоть до 500 тысяч рублей и временного запрета на деятельность.

При поступлении серьезных угроз, касающихся жизни или имущества, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, сообщает RT.

С 1 сентября в России коллекторам запрещено общаться с должниками анонимно. Кроме того, изменилась и процедура подачи жалоб. Обращения должников через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков от коллекторов, обязательны к рассмотрению, напомнил адвокат Мехти Шарифов.

С 1 ноября в России вступает в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Новые правила коснутся задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Новые правила взыскания долгов не коснутся большей части россиян, сообщил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за жилищно-коммунальные услуги.