Чуть более десяти дней прошло со смерти Тиграна Кеосаяна, а кажется, что вечность. Вечность, в которую уместились соболезнования коллег и поклонников, воспоминания близких, слезы и грустные улыбки. На девятый день родственники собрались, чтобы почтить память режиссера, а вдова Маргарита Симоньян обратилась к покойному с пронзительной речью.

Ему бы еще жить да жить, но судьба распорядилась иначе. Сердце, горящее ради Родины и семьи, не выдержало, и Тигран Кеосаян скончался после длительной комы. Некоторые знакомые были готовы к такому исходу, но все равно испытали горе.

Он горел ярким пламенем. Не щадил себя нисколько — буквально сгорал на своей работе, - так отозвался о покойном народный артист России Сергей Никоненко.

Но были и те, кто молился, верил и надеялся до последнего. Среди них — любящая жена Маргарита Симоньян, для которой смерть супруга стала огромной личной трагедией. Буквально за пару месяцев до этого Маргарита с надеждой делилась новостью о том, что Тигран начал шевелить рукой и реагировать на ее голос. Увы, чуда не произошло.

На церемонии прощания Маргарита прочитала стихотворение, посвященное супругу. Журналистка призналась, что их с Тиграном знакомство началось именно с декламации друг другу стихов, поэтому это своего рода традиция.

На девятый день, вступая перед собравшимися на поминках родственниками, Симоньян тоже прочитала стихотворение.

Чтобы показать всю степень своей скорби, вдова выбрала произведение Николая Асеева «Простые строки»:

Я не могу без тебя жить!

Мне и в дожди без тебя — сушь,

Мне и в жару без тебя — стыть.

Мне без тебя и Москва — глушь.

Маргарита обратилась к супругу с пронзительными словами, полными нежности и печали.

Тиграш, я не знаю, за каким столиком ты сидишь, надеюсь, что за моим. Сегодня я хочу тебе прочитать, что я не могу без тебя жить.

Журналистка выразила благодарность супругу за прожитые годы.

Я сама себе завидую, что у нас были эти 14 лет, - сказала вдова, выразив надежду, что они обретут друг друга позднее. - Мы с тобой договаривались, что смерти нет, что разлука - это лишь миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там. Я тут немножко еще постыну без тебя в этом стылом доме, а потом приду к тебе, когда Бог скажет.

В этих словах Симоньян — настоящая вера и глубокая любовь. Сейчас Маргарита отдает все свое время троим детям, рожденным от Тиграна, а также поддержанию своего здоровья.

У главреда RT недавно обнаружили рак, в связи с чем пришлось удалить молочные железы. Следующий этап — химиотерапия, которая должна выкорчевать малейшие ростки болезни.

Скоро увидите меня лысой, - пошутила журналистка, рассказывая новости о своей болезни подписчикам.

Нам остается пожелать этой яркой и сильной женщине справиться со всеми невзгодами и продолжать жить, не торопиться на встречу с возлюбленным супругом.