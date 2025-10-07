Путин сформировал совет при президенте России по культуре

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении совета при президенте России по культуре.

Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю образовать совет при президенте Российской Федерации по культуре», — говорится в указе.

Согласно документу, председателем и секретарем совета назначены сам Путин и его помощник Владимир Мединский, соответственно. В состав совета также вошли кинорежиссер Карен Шахназаров, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет, а также ряд других именитых деятелей культуры.

Отмечается, что этот орган позволит президенту оставаться информированным по актуальным вопросам государственной политики в области культуры.

12 сентября Путин, выступая на Форуме объединенных культур в Петербурге, выразил уверенность в том, что национальная культура может развиваться и обогащаться, только взаимодействуя с другими культурами. Глава государства призвал поддерживать баланс между сохранением национальных ценностей и открытостью «влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу».