Дуров нарушил запрет на купание в озере в Казахстане

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров искупался в озере Кольсай в Казахстане, где заплывы официально запрещены. Об этом пишет Zakon.kz.

Издание опубликовало кадры, на которых Дуров медленно выходит из воды на фоне заснеженных гор после заплыва в озере, находящемся на территории национального природного парка в 300 км от Алма-Аты.

«Это было хорошее плавание!», - цитирует издание подпись к видео.

При этом вода в озерах в нацпарке очень холодная даже летом (примерно 6‑8 °C), купание в них не только официально запрещено, но и потенциально опасно.

«Впрочем, окунаться в холодную воду Дурову приходится не впервые. Бизнесмен известен своей закалкой и любовью к экстремальным условиям – ранее он уже делился видео, где купается в ледяной воде», — говорится в статье.

Ранее основатель Telegram заявил, что почти не пользуется телефоном и ненавидит, когда его отвлекают. Дуров подчеркнул, что не призывает к полной изоляции от всех источников информации. Однако, по его мнению, необходимо выделять время, чтобы подумать, что важно для каждого конкретного человека и что он хочет изменить в этом мире.