Президент России поприветствовал участников симпозиума «Создавая будущее»

Необходимо помогать молодому поколению раскрывать свой потенциал в науке, творчестве, спорте, предпринимательстве и волонтерских проектах, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей II международного симпозиума «Создавая будущее».

«Сегодня на площадке национального центра «Россия» вновь встречаются ученые, эксперты, руководители крупных компаний, общественные деятели, молодежь из нашей страны и многих зарубежных государств. Вам предстоит продолжить открытую, творческую дискуссию о том, каким станет мир в результате происходящих глобальных изменений», — отметил Путин.

Президент добавил, что будущее нужно созидать самим на основе суверенного мировоззрения.

«Нужно опираться на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение. И потому отрадно, что в повестке нынешнего форума приоритетное место занимает молодежная программа», — отметил он.

Путин подчеркнул, что «самые смелые мечты обязательно осуществятся».