Названа средняя продолжительность рабочего дня в РФ

В России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года - 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39", - сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют режимы работы для отдельных категорий работников. Так, у медиков, педагогов и сотрудников, работающих при вредных условиях труда, рабочая неделя составляет 40 часов, отметил министр.

Несколькими часами ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения человеческого биоритма, тогда как четверг оказался наименее продуктивным. По его словам, недельный биоритм показывает рост работоспособности в понедельник и вторник, который достигает пика в среду.