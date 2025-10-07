День рождения Путина: детали личной жизни и любопытные факты из биографии

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 73 года. В честь этого дня «СтарХит» собрал самые интересные детали личной жизни главы государства.

Свидания и свадьба

Президент России Владимир Путин признавался, что к моменту знакомства с будущей женой у него уже «сложилась привычка к холостяцкой жизни», однако Людмила ее искоренила.

В 1980 году 22-летняя жительница Калининграда Людмила Шкребнева на три дня прилетела с подругой в город на Неве. Знакомый позвал их на спектакль, а с собой пригласил друга, 28-летнего Владимира Путина.

«Мне позвонил приятель и сказал, что приглашает в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки были. На следующий день опять пошли. Уже я билеты доставал. И на третий тоже. С одной из них я начал встречаться. С Людой, моей будущей женой», — вспоминал глава государства.

Путин заговорил о браке спустя три года после знакомства, в апреле 1983 года, и признал, что бывает резок, может обидеть. Она ответила: «Ты мне нужен» — и услышала признание в любви и… дату будущей свадьбы: 28 июля, пишет издание.

«Я вышла замуж через три с половиной года после знакомства. За все время мы ни разу не отмечали годовщину свадьбы», — отмечала Людмила Путина.

«Умные, воспитанные девушки»

В браке родились дочери. Жена российского лидера поделилась в одном из интервью, что изначально мечтала назвать дочь Наташей, но Владимир Путин настоял на своем.

«Владимир Владимирович сказал: «Нет, она будет Машей». Я — в слезы. Однако потом поняла, что выбора нет, и дочурка все равно будет Машей», — вспоминала Людмила Путина.

А сам президент России подчеркивал, что его дети живут «обычной рядовой жизнью» и он этому рад.

«Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства и делают успехи во многих областях», — отметил Путин во время пресс-конференции в «Останкино» в 2011 году.

Планы и политика

При этом жизнь президентской четы не была безоблачной и Людмила Путина рассказывала, что перестала планировать совместный отдых, праздники и отпуска, так как срыв планов ее очень расстраивал.

«Раньше ездили отдыхать вместе. Два раза на Куршскую косу. За границей были. А теперь... Знаете, я больше не строю планов. Раньше строила, и когда они рушились или не сбывались, мне было всегда ужасно больно, плохо, обидно. А потом я поняла: проще всего, чтобы не было разочарований, не строить планов — ни совместного отдыха, ни праздников, ни отпусков», — рассказала она в одном из интервью.

При этом она признавалась, что восхищалась мужем и всегда в него верила.

«Если бы меня волновала только моя личная судьба, я бы сказала мужу: «Володя, я тебя просто умоляю, не надо этого ничего. Давай останемся в стороне. Давай будем жить по-другому». Но я же не сказала», — заявляла первая леди.

При этом, по ее словам, сама политика никогда ее не интересовала и она считала ее скучной.

Развод

Все началось в театре — и в театре же закончилось. 6 июня 2013 года после балета «Эсмеральда» президентская чета объявила о своем решении расстаться.

«Вся моя работа связана с публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Вот Людмила Александровна отстояла вахту девять лет», — заявил глава государства.

Во время прямой линии с президентом России в 2014 году Путина спросили, собирается ли он снова жениться, на что глава государства с юмором ответил, что ему сначала надо выдать замуж Людмилу Александровну.

Бывшие супруги остались в хороших отношениях. Общаясь с журналистами в 2016 году, Владимир Владимирович признался, что периодически видится с экс-женой.

«Нечасто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем были раньше», — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Путина «абсолютным трудоголиком». Он отмечал, что рабочий день президента продолжается даже поздним вечером. Песков рассказал, что у Путина нет выходных, но при этом воскресенье обычно все же отличается от понедельника по загруженности.

При этом российский лидер редко берет выходные даже в свой день рождения. В частности, 7 октября 2024 года, в день своего 72-летия, президент России встречался в Москве с лидерами стран СНГ, прибывшими для участия в саммите Содружества. В 2023 году Владимир Путин отметил свой день рождения обедом с лидерами Узбекистана и Казахстана.

Отпуск президент России брал в сентябре 2021 года. Путин вместе с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу провели 72 часа в тайге. Там они рыбачили, ходили по лесу пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере, ночевали в палатках.